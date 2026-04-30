Как заказать социальное такси: пошаговая инструкция для людей с инвалидностью

Социальное такси — это специально оборудованный транспорт для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего маломобильных граждан, к социально значимым объектам. Как пояснил RT член Общественной палаты Евгений Машаров, такая услуга есть в большинстве регионов России, но единых федеральных правил для нее нет: порядок работы соцтакси регулируется на уровне субъектов.

По его словам, сначала нужно выяснить, действует ли такая услуга в конкретном регионе. Сделать это можно через районные органы соцзащиты или МФЦ. После этого человеку нужно собрать пакет документов. Обычно требуются паспорт, справка об инвалидности, индивидуальная программа реабилитации или абилитации, документ о регистрации по месту жительства и заявление.

Далее документы нужно подать в орган соцзащиты или в МФЦ. После оформления можно подавать заявку на конкретную поездку — по телефону диспетчерской службы, через специальное приложение или региональный сайт, если такой сервис предусмотрен. При этом Машаров отдельно подчеркнул, что социальное такси обычно нужно заказывать заранее, а не в последний момент.

