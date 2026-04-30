Средняя зарплата ₽355 тыс.: вот где платят такие космические деньги

В России в феврале появилась отрасль, где средняя начисленная зарплата превысила ₽350 тыс. Такой уровень дохода показали только сотрудники табачных производств. По данным, которые изучило РИА Новости, в конце зимы они в среднем получали почти ₽355 тыс.

Еще месяцем ранее показатели в этой сфере были заметно ниже — около ₽216,4 тыс. При этом речь идет именно о среднем начисленном заработке до вычета налогов. В такую сумму входят не только оклады, но и премии, а сама статистика учитывает доходы всех работников, включая сотрудников с очень высокими выплатами.

Для сравнения, средняя зарплата по России в феврале составила ₽103,9 тыс. На этом фоне табачная отрасль оказалась абсолютным лидером по уровню оплаты труда.

