Бензин против аккумуляторов: стало известно, почему российские дачники идут против мирового тренда

Россия потихоньку превращается в страну садоводов — и это не шутка. По данным Госдумы, свои участки есть у 17 млн семей, причем настоящий бум оформления земли пришелся на последние два года: еще в 2023–2024 годах садоводством занимались 12,5 млн семей, а сейчас их уже почти на пять миллионов больше. В одном Татарстане, где насчитывается более 900 садоводческих хозяйств, землю копают больше миллиона человек. Цифры внушительные, но самое интересное — что за ними стоит. Об этом сообщает интернет-портал KazanFirst.

Этот садовый ренессанс выстрелил рынком инструмента и техники. Только за 2025 год его объем в деньгах достиг 230 млрд рублей — и это уже не какой-то сезонный придаток к строительной индустрии, а полноценный гигант. При этом российские дачники, что характерно, идут против мирового тренда. Пока весь мир массово пересаживается на аккумуляторные газонокосилки и триммеры, наши люди упорно выбирают бензин. Продажи бензиновой техники на Wildberries в прошлом году взлетели на 110% в деньгах и на 139% в штуках. И в первые четыре месяца 2026 года динамика еще безумнее — плюс 243% по выручке. Аккумуляторная техника, конечно, тоже растет, но куда скромнее.

Кто же покупает все это хозяйство? Драйвером спроса неожиданно стали не пенсионеры, а люди 30–44 лет (30,5% поисковых запросов против 25% у старшего поколения). Они ищут конкретику: «какой триммер лучше», «аккумуляторная газонокосилка цена». Зумеры же, которым 18–29, озабочены ландшафтным дизайном и стилевым оформлением участка — и, что важно, тратят на сад больше, чем их родители. Аудитория 45–60 лет остается верна агротехнике, теплицам и борьбе с вредителями.

Интересно, что толчком к покупкам порой становятся не столько желания, сколько законы. С марта 2025 года владельцы обязаны осваивать участок в течение трех лет — вот владельцы заброшенных соток (а их от 8 до 15%) и побежали за культиваторами и триммерами. А в Татарстане запретили складировать ветки на мусорных площадках и жечь их в пожароопасный сезон — и продажи садовых измельчителей выросли вдвое.

При этом ключевым драйвером роста стали не мегаполисы, а малые города. На Ozon подсчитали: каждый второй заказ садовой техники в Татарстане приходит из населенных пунктов с населением до 50 тыс. человек. И покупатель там уже не тот, кто ищет самое дешевое. Как говорят в Batya Store, люди считают иначе: «Куплю один раз, но нормально». Показательный пример — мойки Karcher: их берут не потому, что дешево, а потому что знают — будет работать. Модель финансового поведения поменялась: качество и надежность перевешивают ценник. И похоже, это надолго.

