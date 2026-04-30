Осадки, холод и минус по ночам: что с погодой в Подмосковье

30 апреля в Московской области сохранится прохладная и неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки — дождь и мокрый снег.

Днем воздух по области прогреется лишь до +3…+8 градусов. Ночью температура снова уйдет в минус и местами может опуститься до -4, так что весеннего тепла жителям Подмосковья пока ждать не стоит.

Погоду также будет сопровождать северо-западный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 751–752 миллиметра ртутного столба.

Ранее эксперт раскрыла, почему опасно прятать руки в карманы.