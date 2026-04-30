Французский журналист заявил, что Шевалье значительно сильнее Сафонова

Французский журналист Доминик Северак сравнил голкиперов ПСЖ Матвея Сафонова и Люка Шевалье и сделал выбор в пользу своего соотечественника.

По его мнению, Шевалье пока не смог реализовать в Париже свой потенциал. Это вопрос контекста и характера, отмечает журналист. Ситуация сложилась так, что сейчас первым номером является россиянин, но она может быстро измениться.

«Я считаю Шевалье значительно сильнее Сафонова с точки зрения вратарской техники. Однако футбол — это ее и контекст, ощущение, «химия». Пока она не сложилась», — констатировал Северак.

Журналист сказал, что Шевалье должен определиться со своим будущим. Если он хочет продолжать в ПСЖ, то должен быть готов к тому, что место первого номера ему никто не гарантирует.

Люка Шевалье перед началом нынешнего сезона перешел в ПСЖ из «Лилля» за €40 млн, подписав пятилетний контракт. Поначалу француз был бессменным первым номером команды, но затем проиграл конкуренцию Сафонову.

Инсайдер Николо Скира сообщил, что летом Шевалье может покинуть ПСЖ.