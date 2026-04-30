Россия стала монополистом: экономист рассказал о месторождении бадделеита в Мурманской области

Экономист Леонид Хазанов в беседе с Финансами Mail заявил , что в России есть минерал, который больше не добывают нигде в мире. Это бадделеит — природный диоксид циркония, открытый в Бразилии еще в 1892 году. В очищенном виде, без примесей апатита и прочих пород, он превращается в бадделеитовый концентрат. И вот тут начинается самое интересное: единственное в мире производство этого сырья находится в Мурманской области, на Ковдорском ГОКе, который входит в «ЕвроХим». Ежегодно там добывают примерно пять–шесть тысяч тонн.

По его словам, раньше конкурент у России был — южноафриканское месторождение Palabora. Но в 2022 году карьер выработали до предельно рентабельной глубины, и добычу закрыли. Так страна совершенно неожиданно для многих стала монополистом. Ничего искусственного: просто геология и экономика сложились в нашу пользу.

Экономист раскрыл, что делают с этим уникальным сырьем. Около 90% уходит на экспорт — в основном в страны Азии. Оставшаяся часть оседает внутри страны: ее используют для производства абразивов, огнеупоров, металлического циркония и его сплавов. То есть материал востребован в высокотехнологичных и промышленных отраслях, где нужна особая прочность и устойчивость к температурам.

Точные цены на бадделеитовый концентрат — коммерческая тайна. Эксперт предполагает, что они коррелируют с рынком чистого циркония, который за последние годы подешевел с 30 тыс. до 22 тыс. долларов за тонну. Но монопольное положение — штука хитрая: даже при падении мировых цен на аналоги можно диктовать свои условия. Таким образом, Россия не просто сидит на уникальном сырье, а занимает нишу, в которой у нее больше нет конкурентов. Осталось только грамотно этим распорядиться.

