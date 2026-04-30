Шашлык за 1998 рублей за кило: цены на маринованное мясо в Москве удивили

В московских супермаркетах маринованное мясо к майским праздникам заметно подорожало, а разброс между бюджетными и премиальными вариантами оказался просто космическим — в семь раз. Интернет-издание «Абзац» проанализировало цены в нескольких розничных сетях и выяснил, что в среднем килограмм готового шашлыка сейчас обходится в 777 рублей. Но за этой средней цифрой скрывается целая пропасть ценовых категорий.

Абсолютным лидером дороговизны стало деликатесное филе кролика в маринаде — 199,80 рубля за 100 граммов. Пересчитываем на килограмм, и получается почти две тысячи, а точнее 1998 рублей. На втором месте расположился цыпленок табака по грузинскому рецепту: 129,80 за сотню, то есть 1298 за кило. В среднем сегменте лидирует шашлык из свиной шеи в классическом маринаде — 998 рублей за килограмм. Чуть доступнее: свиная шея в кефире (929 рублей), бедро цыпленка в йогуртовом маринаде (899), крылья цыпленка без кости с чесноком и зеленью (649) и просто свиной шашлык за 553 рубля.

Если хочется совсем бюджетно, можно найти варианты дешевле 500 рублей за кило. Самый экономный выбор — шашлык из курицы за 288,99 рубля и классический свиной за 299,99. Туда же попадают маринованная свиная рулька за 370 рублей и еще один вид свиного шашлыка за 450. Если усреднить все 12 представленных позиций — от премиального кролика до куриного — получается та самая средняя температура по больнице: 777,33 рубля. А разница между самым дорогим и самым дешевым продуктом достигает 1709 рублей.

