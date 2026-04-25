Продажа жилья без налогов: какие условия должны выполнить семьи с детьми

Семьи с детьми могут не платить НДФЛ при продаже жилья, если покупают новое взамен проданного и соблюдают несколько обязательных условий. Главное — приобрести новую квартиру или дом в том же календарном году либо не позднее 30 апреля следующего года. При этом новое жилье должно быть больше по площади или дороже по кадастровой стоимости, чем проданное, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

Есть и другие требования. Кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать ₽50 млн. Кроме того, у членов семьи в совокупности не должно быть в собственности другого жилья большей площади, чем покупаемое, а доля в таком жилье не должна превышать 50%. При выполнении этих условий доход от продажи освобождается от НДФЛ независимо от срока владения объектом.

Льгота распространяется на семьи, где есть как минимум двое детей до 18 лет, либо до 24 лет, если ребенок учится очно. С 1 января 2026 года правило расширили: теперь оно действует и для семей с недееспособными детьми любого возраста. Также учитывать рождение ребенка можно не только в год сделки, но и до 30 апреля следующего года.

Еще один важный момент: если все условия соблюдены, декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно. Налоговая служба прямо указывает, что такие доходы не облагаются налогом и не декларируются.

По сути, эта льгота нужна для тех, кто действительно улучшает жилищные условия, а не просто продает недвижимость. Поэтому семьям важно заранее проверить площадь, сроки покупки нового жилья и состав собственности, чтобы не потерять право на освобождение от налога.

