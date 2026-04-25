Как продлить майские: есть сразу два варианта отдыха

В Госдуме подсказали, как можно увеличить отдых на майские праздники. Как сообщила РИА Новости член комитета по труду Екатерина Стенякина, один из вариантов — взять отпуск с 4 по 8 мая. Тогда при графике 5/2 получится сразу 11 дней отдыха подряд. Но такой сценарий считается самым невыгодным по деньгам, потому что в мае всего 19 рабочих дней, и каждый рабочий день выходит дороже обычного.

Есть и более щадящий для кошелька вариант — оформить отпуск с 27 по 30 апреля. В этом случае можно отдыхать девять дней подряд, с 25 апреля по 3 мая, потратив только четыре отпускных дня. Апрель в этом смысле выгоднее, так как в нем 22 рабочих дня, и разница между оплатой рабочего дня и отпускного не такая заметная.

По словам депутата, майские в 2026 году получаются одними из самых коротких за последние годы. Для тех, кто работает по стандартной пятидневке, будет по три выходных на Первомай и на День Победы, а между ними — полноценная рабочая неделя. Именно поэтому многим, кто хочет уехать, заняться дачей или просто сделать длинную паузу, придется использовать часть ежегодного отпуска.

Ранее сообщалось, что врач назвал самую опасную позу для дачников.