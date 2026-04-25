На грядках без перегиба: врач назвал самую опасную позу для дачников

Работа на огороде в привычной позе, когда человек долго стоит, согнувшись почти под прямым углом, может серьезно ударить по позвоночнику. Об этом РИА Новости рассказал травматолог Евгений Рябков. По его словам, именно такой наклон создает для поясницы критическую нагрузку и резко повышает давление на межпозвонковые диски.

Врач пояснил, что при работе на грядках нельзя часами висеть над землей, согнувшись в пояснице под углом 90 градусов. Для посадки и прополки он советует использовать низкую скамеечку или маленький стул, чтобы работать сидя. При этом наклоняться нужно не за счет поясницы, а за счет тазобедренных суставов, сохраняя спину прямой.

Если приходится опускаться совсем низко, безопаснее встать на колени, но обязательно подложить под них мягкий коврик или специальную садовую подушку. Еще одно важное правило — менять положение каждые 10–15 минут. Отдельно врач предостерег от длительной работы на корточках: такая поза, по его словам, перегружает коленные суставы и вредит венам.

При работе с лопатой или тяпкой значение имеет и длина черенка. Он должен быть таким, чтобы человеку не приходилось лишний раз сгибаться. Спину лучше держать ровно, а основную нагрузку переносить на плечи и ноги. Для дополнительной поддержки врач рекомендует использовать поясничный корсет: он помогает не перерастягивать мышцы и напоминает держать спину правильно.

Ранее сообщалось, передается ли долголетие по наследству.