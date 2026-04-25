Тихий час может появиться в начальных классах школы

В России предложили ввести тихий час для учеников начальных классов. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, сообщает РИА Новости .

По его мнению, такая мера помогла бы детям легче привыкать к школьной жизни. Он отметил, что переход из детского сада в школу часто становится для ребенка резким и стрессовым, поэтому условия обучения в младших классах стоит делать более мягкими и щадящими.

Рыбальченко обратил внимание, что нагрузка в начальной школе остается высокой, а детям нужен баланс между занятиями и восстановлением сил. При этом он подчеркнул, что речь не идет об обязательном сне для всех. Формат, по его словам, должен быть гибким: у ребенка должна быть возможность просто спокойно отдохнуть в течение дня, если это необходимо.

Особенно актуальной такая мера может стать для групп продленного дня, где дети остаются после уроков на несколько часов, пока родители на работе. В таком случае, считает он, школа могла бы предложить более комфортный режим, близкий к тому, к которому дети привыкли в детском саду.

