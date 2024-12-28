Продукцию из РФ представят на фестивале-ярмарке «Сделано в России» в городе Шэньян в Китае. Мероприятие проведет Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) при поддержке Минсельхоза РФ.

Фестиваль-ярмарка состоится 17-25 января 2025 года на «Русской улице» в крупнейшем торговом центре города Shengjing Mall. На ней будет представлена продукция от более чем 120 производителей из порядка 40 регионов России.

«Это шоколад, мороженое, бакалея, молочная, рыбная и мясная продукция, различные напитки. Отмечу, что многие продукты питания из нашей страны уже хорошо знакомы потребителям в КНР и пользуются большим спросом. Уверена, что качественная российская продукция будет все больше востребована на рынке Китая, а наши взаимовыгодные торговые отношения будут и дальше укрепляться», — отметила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

Тематика нового фестиваля — «Щелкунчик». Он перенесет посетителей в атмосферу русского балета и новогодней сказки. Для посетителей будут организованы мастер-классы по росписи картин и игрушек, выступления творческих коллективов, показ анимационных фильмов на китайском языке, выставка современных медиа-художников и лекции о российской продукции.

Также в рамках ярмарки пройдут деловые встречи российских производителей с представителями китайского бизнеса, на которых обсудят сотрудничество и новые проекты.