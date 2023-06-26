Продукцию подмосковного агрохолдинга признали лучшей на Международной молочной неделе

Безлактозный йогурт компании «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» получил золотую медаль на международном конкурсе качества в рамках Международной молочной недели, проходившей в Угличе.

Отмечается, что всего на конкурсе было представлено пости сто сорок образцов из 20 регионов России и Республики Беларусь, а оценку качества проводили аттестованные независимые эксперты-дегустаторы. Лучшим из них признали — термостатный безлактозный йогурт без добавок жирностью 2,5%.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион занимает первое место в стране по производству сыров.