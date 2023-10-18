Профессор из РФ пообещал подорожание нефти выше ста долларов за баррель из-за дефицита и геополитики

Стоимость нефти перевалит за стодолларовый рубеж уже к концу этого года, так считает Александр Маланичев, сотрудник Российской экономической школы.

Он рассмотрел три варианта развития событий. При первом, если ближневосточный конфликт не будет разрастаться, нефть не поднимется выше уровня в 90 долларов. Если же в боевые действия будут вовлечены Сирия, Ливан и Египет, то цена преодолеет планку в 100 долларов за баррель.

«Цена на нефть превысит $100 за баррель до конца года, но не достигнет экстремальных значений», - привело его слова агентство «ИнфоТЭК» на своем сайте.

Самым пессимистичным вариантом станет возможное вовлечение в конфликт Ирана. Тогда будут блокированы перевозки по морю как им самим, так и Соединенными Штатами. И это обязательно приведет к резкому взлету цен до уровня в 150 долларов за баррель нефти.