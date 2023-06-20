Производитель упаковки привлечет в городской округ Кашира более миллиарда инвестиций

Компания «ГрэйтБилд», которая планирует построить в городском округе Кашира завод биоразлагаемой посуды и упаковки, привлечет в муниципалитет инвестиции на сумму более миллиарда рублей. На новом предприятии будет действовать производство полного цикла, появится 30 рабочих мест.

Как напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в регионе организовано 5 особых экономических зон. Их резидентам обеспечена инфраструктура, льготы по налогам и свободный таможенный режим.

«Взамен наши территории получают инвестиции, компетенции и технологии, рабочие места», – отметил Андрей Воробьев.

В городском округе Кашира также развивается особая экономическая зона. Ее первые резиденты уже начали строить свои предприятия. Разместить здесь свои заводы собираются семь компаний, общий объем инвестиций превысит 26 млрд. рублей. Это позволит создать в городском округе Кашира около тысячи новых рабочих мест.