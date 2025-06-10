Производители и поставщики питания попросили правительство РФ отказаться от закона о «российской полке»

Профессиональные ассоциации производителей и поставщиков продукции обратились к правительству РФ и попросили его отказаться от законопроекта о «российской полке» в магазинах. Об этом сообщили «Ведомости».

Письмо в адрес кабинета министров направили такие организации, как Ассоциация компаний розничной торговли, Национальная мясная ассоциация, Национальный союз хлебопечения, Национальный союз производителей молока, Рыбный союз и другие. Они попросили правительство отказаться от законопроекта о создании в магазинах «российской полки».

По мнению ассоциаций, новый закон нарушает принцип свободы экономической деятельности и будет принуждать торговые сети заключать контракты с одними поставщиками в ущерб другим. В частности, в таких случаях начнут страдать международные компании, чьи товары локализованы в России. Будет проводиться дискриминация иностранных производителей, и по этой причине пострадают сельское хозяйство и переработка продуктов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в парламент поступил законопроект, направленный на совершенствование миграционной политики. Закон направлен на сдачу экзаменов детьми мигрантов и на передачу данных о результатах этих экзаменов.