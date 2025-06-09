Анонсирован новый законопроект по миграционной политике

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале проинформировал , что депутаты на текущей рабочей неделе рассмотрят очередной законопроект, направленный на совершенствование миграционной политики.

Спикер ГД рассказал, что правительство регулярно работает над усовершенствованием законодательства по миграционным вопросам. Ранее было согласовано решение, что дети мигрантов смогут получать образование при условии успешной сдачи вводного экзамена по русскому языку. Можно подвести некоторые итоги. Так, было подано 2868 заявлений на сдачу экзамена. К выполнению заданий допустили только 498 человек. Граждан интересует вопрос, как будут контролировать действия семей мигрантов, в которых детей не приняли в школы.

«Законопроектом предлагается обязать региональные и муниципальные органы управления образованием передавать в территориальные подразделения МВД сведения о детях мигрантов», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В документе предлагается передавать такую информацию: персональные данные ребенка и его родителей, результаты сдачи экзамена и решение о зачислении. В свою очередь МВД будет обмениваться информацией с органами управления образования. Полученные данные позволят правоохранителям контролировать, чтобы несовершеннолетние дети мигрантов не привлекались к преступной деятельности. Спикер ГД назвал главную задачу всех органов — добиться прозрачного и эффективного контроля за иностранными жителями, которые находятся на территории РФ.

«Законопроектом также предлагается в обязательном порядке вносить сведения о результатах тестирования на знание русского языка всех иностранных граждан в федеральную информационную систему», — отметил Володин.

Ранее Володин перечислил законы, вступившие в России в силу в июне.