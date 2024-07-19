Производство деревянных жалюзи запустили в подмосковном Раменском

Компания «Фирма «КАЛИТА» увеличила объем выпускаемой продукции за счет запуска производства деревянных жалюзи на территории производственно-складского комплекса FOROOM в Раменском городском округе. Об это рассказали в Министерстве инвестиций. промышленности и науки Московской области.

Известно, что в запуск новой производственной линии компания инвестировала порядка двадцати миллионов рублей. Большая часть станков для производства деревянных жалюзи была разработана и произведена компанией самостоятельно — в прошлом году в рамках реализации проекта по технологической безопасности на территории предприятия инвестор запустил собственное производство оборудования.

Компания производит солнцезащитные изделия массового потребления, которые используются повсеместно: в квартирах, офисах, школах, больницах, поликлиниках и т. д. Новую линейку деревянных жалюзи компания планирует продавать по всей России: через дилерскую сеть, участие в государственных тендерах и в дальнейшем — на маркетплейсах. На текущий момент в каталоге компании представлено тридцать вариантов цветов и текстур деревянных жалюзи.