Протезные компоненты округа Щелково завоевали признание в Бразилии
Фото: [Щелковское телевидение]
На одном из предприятий Щелково, специализирующемся на разработке и изготовлении комплектующих для протезов, предназначенных для восстановления функций верхних и нижних конечностей, состоялась встреча с представителями бразильской компании.
Целью визита стало изучение производственного цикла и обсуждение возможностей для расширения партнерства.
«Мы успешно сотрудничаем с нашими коллегами из Бразилии уже более двух лет. Это уже третья наша совместная встреча – первая состоялась в Мексике на специализированной выставке ISPO-2023. После нее мы заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, организовали логистическую цепочку и начали регулярные поставки. Бразильский рынок стал для нас ключевым каналом сбыта», – сообщил Дмитрий Низамов, заместитель директора по вопросам экспорта.
По результатам ознакомительной поездки бразильская сторона выразила искреннее восхищение высоким качеством производства и подтвердила свою уверенность в успешной реализации совместных инициатив.
«Мы прибыли в Россию с целью более детального изучения производственного процесса. То, что мы увидели, произвело на нас сильное впечатление. Два года назад у нас возникла потребность в подобных изделиях, и теперь мы абсолютно уверены в возможности воплощения всех наших задумок», – рассказал Фабио Марселино, импорт-менеджер компании-партнера.
Взаимодействие между российским и бразильским бизнесом в сфере протезирования открывает новые горизонты для развития обеих компаний, поддерживая прогресс в области передовых технологий и оказывая положительное влияние на жизнь людей с ограниченными возможностями.