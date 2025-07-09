Протезные компоненты округа Щелково завоевали признание в Бразилии

«Мы успешно сотрудничаем с нашими коллегами из Бразилии уже более двух лет. Это уже третья наша совместная встреча – первая состоялась в Мексике на специализированной выставке ISPO-2023. После нее мы заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве, организовали логистическую цепочку и начали регулярные поставки. Бразильский рынок стал для нас ключевым каналом сбыта», – сообщил Дмитрий Низамов, заместитель директора по вопросам экспорта.