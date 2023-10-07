«Процесс пошел»: выяснилось, когда подорожает рубль

Российские, в том числе, подмосковные компании активно работают на экспорт. Недавно пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области сообщила, что при содействии регионального Фонда ВЭД с 2020 года предприятия региона экспортировали только в Китай товаров более, чем на 5,3 млрд. рублей. Важно, что в международных расчетах растет доля рубля. Как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, уже сейчас в торговле с Китаем 90% приходится на национальные валюты – рубль и юань. Рассказываем, как «популярность» рубля отразится на жизни россиян.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

На китайский рынок подмосковные компании выходили, в том числе, через участие в международных выставках. Например, производитель косметики представил свою продукцию на выставке в Дубае, где и завязал контакт с будущими партнерами из Поднебесной.

Наладить поставки на внешний рынок подмосковным компаниям и помогает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

«С 2020 года при поддержке специалистов Фонда были заключены 40 экспортных контрактов на общую сумму более 5 млрд рублей. Их подписали 26 подмосковных компаний», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Доля рубля растет не только в торговле с Китаем. Недавно на Московском финансовом форуме министр экономического развития России Максим Решетников напомнил, что только в июле доля рублей в экспорте составила 41%, а в импорте – 30%.

ЦЕННОСТЬ И ЦЕНЫ

Рост значимости рубля на международном рынке благоприятно скажется на экономической ситуации в России. Директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев отмечает, что прежде всего, это окажет стабилизирующее действие на инфляцию.

«Чем больше расчетов проводится в рублях, тем больше потребность в российской валюте. Рубль будет дорожать, значит, цены могут снизится или расти медленнее», – объяснил Журавлев.

При этом эксперт отметил, что курс рубля и других валют зависит от банков и от того, на каких условиях они готовы проводить обмен.

Но любые изменения в этой сфере требуют времени, поэтому по-настоящему заметного эффекта стоит ждать примерно через полгода – предупреждает экономист, профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Игорь Качалов.

«Например, если сегодня мы оплатили какой-то товар в Китае, то появится он на рынке через 3-5 недель. Процесс пошел, он должен набрать обороты. Тогда можно ожидать и укрепления рубля, и стабилизации или даже снижения цен. Скорее всего, основной результат мы увидим уже весной следующего года», – объяснил экономист.

Какую валюту нам стоит использовать для личных сбережений – вопрос открытый. Экономист Игорь Качалов говорит, что выбор зависит, в том числе, от валютной политики Банка России, которая будет влиять на курс. При этом он отмечает, что уже сейчас растет число депозитов и различных операций с использованием китайского юаня. При выборе валюты для вклада Дмитрий Журавлев советует исходить из целей накопления, а если сбережения уже размещены в разных валютах – например, рублях и долларах – сохранять их в таком виде.