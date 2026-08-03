Прибавка до 470 рублей: кому из пенсионеров пересчитают выплаты в августе
Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают страховые выплаты
С 1 августа 2026 года в коммунальной и пенсионной сферах анонсирован ряд изменений. Однако часть сообщений об обновлении квитанций ЖКХ вызвала споры среди законотворцев, в то время как нормы по перерасчету за отключение ресурсов и повышение пенсий получили полное подтверждение.
Главное о платежках, перерасчетах ЖКХ и индексации выплат
- Спорные квитанции ЖКХ: Информация о разделении в платежках расходов на содержание имущества и текущий ремонт, а также сдвиге сроков выставления счетов не подтвердилась. Депутат Госдумы Светлана Разворотнева пояснила, что подобного законопроекта нет на рассмотрении, а норма о разделении затрат касается исключительно финансовой отчетности управляющих компаний.
- Автоматический перерасчет за отключения: Подтвержден проактивный порядок снижения платы за ЖКУ при длительных перебоях. Если подача ресурсов отсутствовала суммарно более 8 часов в месяц или свыше 4 часов подряд, управляющие компании обязаны провести перерасчет автоматически, без заявок со стороны собственников.
- Ежегодный перерасчет пенсий с 1 августа:
- Работающим пенсионерам: пройдет автоматический перерасчет страховых пенсий с учетом пенсионных баллов за прошлый год (максимально 3 ИПК — прибавка до 470 рублей ).
- Накопительные пенсии: выплаты в Соцфонде вырастут на 17,3%, а для участников программ софинансирования и натправленного маткапитала — на 19,32%.