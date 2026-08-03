Шесть лет разработок: инженеры представили ходовой прототип электрокроссовера Voyt
«Росатом» и Московский политех представили электрокроссовер Voyt SUV в Москве
На автомобильном фестивале «ПроДвижение-2026» в Москве состоялась презентация полнофункционального прототипа нового российского электрокроссовера Voyt SUV. Разработка велась на протяжении шести лет совместными усилиями специалистов Московского политеха и композитного дивизиона госкорпорации «Росатом», сообщает GT-NEWS.
Инженерные особенности и технические характеристики
- Инновационная платформа: Автомобиль построен на композитной платформе класса B/B+ с несущим силовым каркасом из полого углекомпозитного профиля. Это решение снижает массу машины и интегрирует батарейный отсек непосредственно в силовую структуру.
- Силовая установка и динамика: Прототип оснащен электродвигателем мощностью$150 \text{ кВт}$ ($\approx 204 \text{ л. с.}$). Максимальная скорость автомобиля достигает$190 \text{ км/ч}$.
- Запас хода: Базовая версия проектируется под батарею емкостью$42 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$, а флагманская модификация получит аккумулятор на$84 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$, позволяющий проехать до$670 \text{ км}$ на одной зарядке.
- Перспективы производства: Запуск серийного производства Voyt SUV запланирован до 2030 года. Локализация компонентов на предприятиях «Росатома» превысит$60\%$.