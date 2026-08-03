Нулевой сценарий от ПСБ: ожидать ли роста российской экономики до конца года
«Ъ»: рост ВВП России в первом полугодии 2026 года замедлился до 0,3%
По оценкам Минэкономики, рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в первом полугодии 2026 года практически остановился, составив всего 0,3%. Оживление показателей во втором квартале не смогло компенсировать слабые результаты начала года, а крупнейшие финорганизации начали пересматривать свои прогнозы в сторону нулевого роста. Об этом пишет Коммерсантъ.
Факторы замедления и оценки банковского сектора
- Ключевые драйверы и проблемные зоны: Главным поддерживающим фактором остаются потребительские расходы населения, однако в добывающей промышленности, нефтепереработке и обработке продолжается спад темпов.
- Охлаждение потребительского сектора: В июне годовой рост оборота розницы, общепита и услуг замедлился до 6% (против 6,4% месяцем ранее). Рост реальных располагаемых доходов населения во втором квартале составил 1,5%.
- Прогнозы ведущих банков на 2026 год:
- Сбербанк: ожидаемый рост ВВП в диапазоне от 0% до 0,5%.
- Альфа-банк: прогнозирует увеличение показателя на 0,1%.
- ПСБ: допускает полное отсутствие экономического роста (нулевую динамику) по итогам года.