Пушилин: Донбасс будет развивать промышленность, чтобы не быть дотационным регионом
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Глава ДНР заявил, что в возглавляемом им регионе будут постепенно запускать старые предприятия, а также создавать новые. Все это будет делаться, чтобы отказаться от дотаций.
По заверению Дениса Пушилина, речь идет в первую очередь об угольной и металлургической промышленности. Ее продукция будет крайне востребована на всех рынках, как внутренних, так и внешних.
«Мы понимаем, что потенциал у нас огромнейший, Донбасс никогда не позволит себе быть дотационным», - подчеркнул он в эфире программы «Соловьев Live».
Пушилин добавил, что при развитии экономики будет выстраиваться ее новая структура. Все это позволит Донбассу получать необходимые средства и отказаться от дотаций со стороны центра.