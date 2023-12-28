Пушилин: Донбасс будет развивать промышленность, чтобы не быть дотационным регионом

Глава ДНР заявил, что в возглавляемом им регионе будут постепенно запускать старые предприятия, а также создавать новые. Все это будет делаться, чтобы отказаться от дотаций.

По заверению Дениса Пушилина, речь идет в первую очередь об угольной и металлургической промышленности. Ее продукция будет крайне востребована на всех рынках, как внутренних, так и внешних.

«Мы понимаем, что потенциал у нас огромнейший, Донбасс никогда не позволит себе быть дотационным», - подчеркнул он в эфире программы «Соловьев Live».

Пушилин добавил, что при развитии экономики будет выстраиваться ее новая структура. Все это позволит Донбассу получать необходимые средства и отказаться от дотаций со стороны центра.