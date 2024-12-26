Путин: экономический рост России в 2024 году составил почти 4%
Путин: рост российской экономики составил почти 4%, а белорусской — 5,5%
Фото: [kremlin.ru]
По словам президента РФ Владимира Путина, экономический рост России в 2024 году составил почти 4%. Об этом он сообщил в ходе встречи с журналистами после саммита СНГ и заседания ВЕЭС, проходивших в Ленинградской области, передает РИА Новости.
Путин также отметил, что в еврозоне рост на уровне 1%, в то время как в Белоруссии ожидается увеличение на 5,4-5,5% по итогам года.
25 декабря Путин принял участие в неформальном саммите СНГ, где главы государств обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшие шаги.
В четверг, 26 декабря, состоялись как узкие, так и расширенные заседания ВЕЭС, на которых политики рассматривали насущные вопросы функционирования ЕАЭС, а также планы по углублению интеграции и развитию единого рынка Союза.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин может прилететь с визитом в столицу Белоруссии в начале декабря.