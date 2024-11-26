Президент РФ может прилететь с визитом в столицу Белоруссии в начале декабря

Глава государства Владимир Путин прибудет с визитом в Минск 6 декабря. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что, вероятнее всего, это будет последняя зарубежная поездка российского лидера до конца года, однако не последняя встреча со своим белорусским коллегой.

Отмечается, что также президенты обеих стран планируют встречу в канун Нового года в северной столице, где традиционно состоится неформальный саммит СНГ.

Напомним, что последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались на саммите БРИКС в Казани в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что министр обороны Индии Сингх посетит 8-10 декабря Москву и Калининград.