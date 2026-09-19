Звезда сериала «След» начинала слепнуть незадолго до смерти

Актриса Анна Шерлинг незадолго до смерти столкнулась с потерей зрения и памяти. О последних месяцах ее жизни рассказала подруга в беседе с aif.ru .

По ее словам, еще в начале года во время телефонного разговора Шерлинг жаловалась на проблемы с памятью. Позже к этому добавилась и потеря зрения.

«Анечка уже теряла зрение. К сожалению, уже было понятно, что все идет к логическому завершению… Она чувствовала… Ей было тяжело. Она говорила: „Ты знаешь, я не могу какие-то вещи вспомнить, вот не могу…“. Прям плохо уже было с памятью» — сказала собеседница aif.ru.

Анна Шерлинг родилась 1 июня 1980 года в Москве. Она появилась на свет в творческой семье: отец Юрий Шерлинг был театральным режиссером и хореографом, мать Тамара Акулова — актрисой.

В кино Шерлинг дебютировала в 2003 году в сериале Эльера Ишмухамедова «Ангел на дорогах». Ей досталась роль Шурочки, а главную женскую роль сыграла ее мать. В послужном списке актрисы также проекты «Бабий бунт, или Война в Новоселково», «Любопытная Варвара-3», «Папины дочки». Она вела передачи «20 лучших европейских клипов недели» на Music Box и «Бэби бум» на канале «Мать и дитя», работала над проектами для «Вечерней Москвы».