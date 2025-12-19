Путин потребовал оказывать поддержку семьям, если расходы на ЖКХ превышают 22% от дохода

Президент России Владимир Путин во время ежегодной программы «Итоги года» подверг критике действующие правила предоставления социальной помощи многодетным семьям. Речь идет о ситуации, когда семья теряет право на льготы из-за незначительного превышения установленного порога доходов.

Глава государства назвал такой подход властей ошибочным и противоречащим логике стимулирования трудовой деятельности.

«Действительно, бессмысленно работать: это дестимулирует людей к трудовой деятельности. Это ошибка со стороны правительства», — заявил Путин.

Он выразил уверенность, что его позиция будет услышана: «Я уверен, Минфин и правительство это услышит».

Кроме того, президент подчеркнул, что основная государственная политика должна концентрироваться вокруг поддержки семей с детьми. В качестве конкретного примера необходимой помощи он обозначил порог для субсидий на коммунальные услуги: «Если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство должно оказать поддержку».

Одновременно с этим Владимир Путин указал на недопустимость попыток пополнения бюджета за счет наиболее уязвимых категорий граждан, назвав подобные действия аморальными. Он подтвердил, что любое решение, принимаемое властями, должно оцениваться через призму его влияния на благосостояние российских семей.