Путин сообщил о запуске в стране нацпроекта «Экономика данных»

Национальный проект под названием «Экономика данных» стартует в стране. На реализацию его программ будет направлено как минимум семьсот миллиардов рублей за шесть лет, рассказал президент Владимир Путин.

По его словам, к 2030 году требуется создать цифровые платформы во всех ключевых сферах жизни и обеспечить независимость и конкурентоспособность страны в отрасли ИИ. Лидер рассказал о подписании указа о подтверждении обновленной редакции Национальной стратегии развития ИИ, в которой обозначены новые цели. Их реализация позволит обеспечить настоящий прорыв в указанной сфере, заявил он.

Президент добавил, что Россия является одним из лидеров в мире по внедрению онлайн-госуслуг и продолжит развивать это направление.