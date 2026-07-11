В Новгородской области 25 бригад восстанавливают электроснабжение

В Новгородской области энергетики ликвидируют последствия непогоды: из‑за сильного ливня и шквалистого ветра 11 июля часть потребителей осталась без электричества, сообщает ТАСС .

К аварийно‑восстановительным работам привлечены 25 бригад — всего 87 специалистов и 28 единиц спецтехники, сообщили в Минэнерго РФ.

Работы будут вестись до тех пор, пока электроснабжение не восстановят для всех потребителей. Специалисты проверяют линии электропередачи, устраняют обрывы и повреждения опор — каждая бригада отрабатывает свой участок, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома жителей региона.