Без химии и выемки грунта: в РФ создали пособие по очистке от нефти

В руководстве собраны научно обоснованные алгоритмы оценки ущерба и проведения очистных работ, а также систематизированы нормативные требования — это поможет соблюдать законодательство и обеспечивать экологическую безопасность.

Ключевое преимущество описанных методов — очистка без выемки грунта и применения химии: это минимизирует вторичное воздействие на экосистему. В пособии приведены примеры использования технологий в разных регионах России (Республика Коми, Тюменская область, ХМАО, Краснодарский край) и в странах ЕС.

Руководство будет полезно не только специалистам (в том числе сотрудникам Росприроднадзора, Федерального агентства по рыболовству, нефтедобывающих и нефтетранспортных компаний), но и студентам — его планируют использовать в образовательном процессе ТГУ на курсах по биоремедиации и мониторингу. Электронный вариант пособия планируют широко распространить среди профильных министерств и компаний: это шаг к укреплению технологического суверенитета России в сфере промышленной экологии.