NYT под давлением: ассоциация корреспондентов встала на защиту СМИ

В заявлении председателя ассоциации, корреспондентки CBS News Цзян Вэйцзя, подчеркивается, что репортеров преследуют за исполнение профессионального долга — обеспечение права граждан знать, как работает правительство. Ассоциация выступает против любых попыток запугать СМИ и вынудить журналистов раскрыть источники информации.

Поводом для судебных повесток стала публикация NYT о недостаточном уровне безопасности нового президентского самолета. В статье, в частности, говорилось, что из‑за отсутствия системы защиты от ракетных угроз Дональд Трамп во время поездки в Турцию воспользовался прежним бортом.

Еще до выхода материала с газетой связался представитель ФБР с просьбой временно не публиковать сведения. Ситуация развивается на фоне иска Трампа к NYT на $15 млрд о защите чести и деловой репутации.