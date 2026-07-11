Самолеты кружат над Петербургом в ожидании улучшения погодных условий

Сложные метеоусловия привели к задержкам и изменению маршрутов рейсов в аэропорту Пулково. Это следует из данных сервиса Flightradar24.com, пишет Лента.ру.

Воздушная ситуация в небе над Санкт-Петербургом

Из-за неблагоприятных погодных условий ряд авиарейсов, следовавших в Санкт-Петербург, не смогли совершить посадку в Пулково по расписанию. Согласно данным сервиса Flightradar24.com, несколько лайнеров были вынуждены войти в зону ожидания и совершать круги в небе над городом. Среди них оказались рейсы из Шанхая, Калининграда, Магнитогорска и Новосибирска.

Последствия для авиасообщения

Пресс-служба аэропорта Пулково проинформировала о текущей обстановке: из-за невозможности оперативной посадки в условиях плохой погоды три воздушных судна были перенаправлены на запасные аэродромы в Москву. Авиационные службы продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность полетов в сложившихся метеорологических условиях.