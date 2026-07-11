Ужас на трассе Татарстана: водитель уснул и отправил автобус в кювет

РИА Новости: причиной переворота автобуса в Татарстане мог стать сон водителя

Общество

Предварительной причиной ДТП с междугородним автобусом на трассе Кузайкино — Нурлат стала усталость водителя. В силовых структурах сообщили РИА Новости, что водитель мог уснуть за рулем.

В Татарстане выясняют детали серьезного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пассажирский автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным правоохранительных органов, причиной аварии стало то, что водитель заснул во время движения.

Последствия аварии для пассажиров

В салоне транспортного средства в момент инцидента пребывали 46 человек, включая двоих детей и двух водителей. В результате опрокидывания пострадали 15 граждан. Трое из них на данный момент находятся в тяжелом состоянии. Всех раненых незамедлительно госпитализировали в медико-санитарную часть Альметьевска, где им предоставляют квалифицированную помощь.

Расследование инцидента

Следователи работают над установлением полной картины случившегося. В рамках разбирательства решается вопрос о проведении ряда экспертиз. На данный момент правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предполагает ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

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