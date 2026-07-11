В Госдуме раскрыли, к чему может привести передача Турцией С-400

Депутат Госдумы Александр Толмачев прокомментировал обсуждение возможной передачи Турцией российских комплексов С-400 третьей стране или их совместного хранения с США, указав на политические и юридические риски такого решения. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Подмосковье сегодня». По мнению парламентария, вопрос связан не с местом хранения комплексов, а с политическими договоренностями и геополитическими интересами. Он отметил, что ключевое значение имеет то, кому именно могут быть переданы С-400.

Вопрос лежит в политической и юридической сферах. Что касается первого аспекта, то многое зависит от того, кому Турция передаëт С-400: нашим сторонникам и союзникам, нейтральной стране или противнику, например киевскому режиму, который может использовать вооружение против нас, — отметил Толмачев.

Депутат Госдумы Александр Толмачев прокомментировал сообщения о том, что Турции предложили передать приобретенные у России зенитные ракетные комплексы С-400 третьей стране либо организовать их совместное хранение с США.

Он отметил, что ключевое значение имеет то, кому именно могут быть переданы С-400. Если речь идет о государстве, дружественном России или сохраняющем нейтралитет, ситуация будет одной. Однако возможная передача вооружения стороне, враждебной Москве, по его словам, может привести к совершенно иным последствиям.

Толмачев также обратил внимание на юридическую сторону вопроса. Он подчеркнул, что необходимо учитывать условия соглашения, по которому Россия поставила Турции комплексы С-400. Если контракт запрещает передачу вооружения третьим странам, то нарушение таких обязательств потребует отдельной оценки со стороны дипломатических и профильных оборонных ведомств.