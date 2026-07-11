Град посреди лета: что происходит на улицах Москвы прямо сейчас

Несмотря на внезапную непогоду, жители столицы продолжают прогулки, а синоптики прогнозируют сохранение дождливой погоды до конца выходных. Об этом пишет Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

Разгул стихии в столице

На Москву обрушился сильный ливень, сопровождавшийся градом. Погодные условия резко изменились во второй половине дня 11 июля, несмотря на ранее озвученные прогнозы о сильной жаре до +30°С. На опубликованных в сети кадрах заметно, что москвичи и гости города стараются переждать непогоду под укрытиями или перемещаются по улицам перебежками, используя дождевики и зонты.

Прогулки под дождем

Даже при ухудшении погодных условий многие горожане не отказались от планов на выходные. Относительно теплая температура воздуха позволяет жителям столицы продолжать прогулки. Согласно имеющимся данным, неустойчивая погода с осадками может сохраниться в Москве до вечера воскресенья. Ранее экстренные службы призывали граждан соблюдать меры предосторожности в связи с высокой температурой, однако стихия внесла свои коррективы в сценарий субботнего дня.