Депутат Чаплин вручил новую экипировку футболистам «Авангарда»

Депутат Госдумы Никита Чаплин передал юным футболистам команды «Авангард» из Мендюкино новые спортивные костюмы и ветровки, а также отметил успехи спортсменов и важность поддержки детского спорта.

В Доме культуры села Мендюкино Зарайского городского округа состоялась церемония вручения новой спортивной экипировки футболистам команды «Авангард». 30 воспитанников клуба получили комплекты спортивных костюмов и ветровок с символикой команды.

Участниками мероприятия стали депутат Госдумы Никита Чаплин, глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко, тренер команды Алексей Крупочкин, родители спортсменов и сами юные футболисты. Во время встречи собравшиеся обсудили развитие спорта в муниципалитете, значение командного духа, целеустремленности и уверенности в собственных силах.

«Авангард» считается одной из ведущих футбольных команд Зарайского округа. На протяжении многих лет коллектив успешно выступает на окружных и региональных соревнованиях, добиваясь высоких результатов.

Никита Чаплин отметил, что поддерживает команду уже не первый год и за это время смог увидеть, как растет мастерство игроков. По его словам, «Авангард» является предметом гордости Зарайска, а юные спортсмены отличаются упорством и стремлением к победам. Депутат также выразил благодарность родителям за воспитание детей, тренеру — за профессионализм и преданность своему делу, подчеркнув, что занятия спортом должны быть доступны каждому.