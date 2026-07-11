История «Троеручицы»: Почему икону Божией Матери почитают сразу дважды в году

Зампред ВРНС Михаил Иванов напомнил об истории чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица», объяснил, почему ее память отмечают дважды в году, и рассказал, с какими молитвенными просьбами верующие обращаются к святому образу. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал об истории чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица», память которой Православная Церковь совершает 11 и 25 июля. Он отметил, что происхождение святыни связано с событиями VIII века и жизнью преподобного Иоанна Дамаскина.

По словам Иванова, во времена иконоборчества святого Иоанна несправедливо обвинили в государственной измене, после чего по приказу Дамасского калифа ему отсекли кисть руки. Преподобный горячо молился перед образом Божией Матери об исцелении, после чего получил чудесную помощь. В благодарность он прикрепил к иконе серебряное изображение руки, благодаря чему святыня получила название «Троеручица».

Иванов также напомнил, что позднее образ оказался в Лавре преподобного Саввы Освященного, затем был передан святителю Савве Сербскому, а впоследствии, во время турецкого вторжения, оказался на Святой Горе Афон. Там икона хранится в Хилендарском монастыре, где занимает игуменское место как символ особого покровительства Пресвятой Богородицы обители.

Он сообщил, что перед иконой «Троеручица» верующие прежде всего молятся об исцелении заболеваний рук, ног, суставов и других болезней опорно-двигательного аппарата. Кроме того, к святому образу обращаются с просьбами об укреплении веры, защите от клеветы и несправедливых обвинений, восстановлении зрения, избавлении от печали, а также о помощи в трудах и восстановлении справедливости для невинно осужденных.

Иванов добавил, что в дни празднования иконы верующим рекомендуется посетить храм, помолиться перед образом, прочитать тропарь и кондак, попросив Пресвятую Богородицу о помощи, исцелении, защите и благословении на добрые дела.