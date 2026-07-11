Иран может открыть Ормузский пролив: США ждут официального заявления

Как сообщает Washington Post со ссылкой на американских чиновников, в Вашингтоне готовятся к значимому заявлению со стороны Ирана — ожидается, что в ближайшие дни Тегеран публично объявит о полном открытии Ормузского пролива и даст гарантии прекращения обстрелов судов в этом районе, пишет Лента.ру.