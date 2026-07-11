Бензин в бочках: как житель Краснодара пытался обогатиться на топливе

Житель Краснодара пытался перепродать более полутора тонн бензина, перевозя его с грубыми нарушениями пожарной безопасности. Об этом пишет Коммерсантъ .

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку незаконной транспортировки топлива. 50-летний житель Краснодара был задержан при попытке вывезти 1,6 тонны бензина. Как сообщает региональное МВД, мужчина планировал реализовать горючее по завышенным ценам на территории ЛНР и ДНР.

Бензин перевозился в грузовом фургоне Ford Transit. При осмотре транспортного средства полицейские обнаружили восемь металлических бочек объемом 200 литров каждая. Грузовик не был оборудован для транспортировки опасных грузов, а сами емкости не соответствовали требованиям пожарной безопасности, что создавало серьезную угрозу для окружающих.

Источники топлива и санкции

Задержанный пояснил, что в течение недели закупал бензин на различных АЗС в Краснодаре и Горячем Ключе, якобы действуя по согласованию с операторами заправочных станций. В настоящее время топливо и автомобиль изъяты и находятся на специализированной стоянке.

В отношении водителя возбуждено административное дело за нарушение правил перевозки опасных грузов. Кроме того, серьезные санкции ожидают и владельцев автозаправочных станций, сотрудничавших с фигурантом: им грозят штрафные взыскания в размере от 300 до 400 тыс.

Контекст ситуации на рынке топлива

Инцидент произошел на фоне введенных ограничений на продажу горючего в более чем 30 регионах России, вызванных дефицитом топлива с конца мая. На территории Кубани действуют лимиты на отпуск топлива — не более 20–30 литров в одни руки, а заправка в канистры временно запрещена.