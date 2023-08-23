Путин заявил о скором повышении МРОТ в России на 18,5%
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С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране вырастет на 18,5%. Об этом на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил президент Владимир Путин.
Глава государства пояснил, индексирование МРОТ необходимо для увеличения его отрыва от установленного прожиточного минимума.
«С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%», — сказал Путин, его цитирует RT.
Президент добавил также, что указанная экономическая мера, по прогнозам правительства, отразится положительно на доходах примерно 4,8 млн россиян.