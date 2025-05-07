Подсчитан размер пенсионных накоплений россиян

По данным на январь 2025 года средний размер ежемесячных выплат россиянам за счет пенсионных накоплений составил 1 667,48 руб.

Об этом со ссылкой на Социальный фонд России сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, расчет ежемесячной накопительной пенсии производится на основе деления общей суммы пенсионных накоплений на установленный период дожития. В этом году он составляет 270 месяцев (22,5 года).

Если размер выплаты менее 10% от прожиточного минимума пенсионера, то гражданин имеет право получить всю имеющуюся сумму.

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