Распределительный центр одного из гипермаркетов построят в «PNK парк Чашниково»

Порядка ста пятнадцати тысяч квадратных метров складской площади для российского гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» возведут в деревне Чашниково городского округа Солнечногорск. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что ведомство уже выдало застройщику PNK group разрешение на строительство данного объекта, который будет возведен в соответствии с международными стандартами пожарной безопасности.

Ожидается, что внутри складского помещения предусмотрены зоны стеллажного хранения, отдельное офисное помещение для курьеров, пункт выдачи заказов и шоурум для выставки товаров. А для удобства и комфорта сотрудников на объекте предусмотрены два раздельных офисных блока. Реализация проекта создаст в муниципалитете около трех тысяч рабочих мест.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность сопровождения проектов малого бизнеса.