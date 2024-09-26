Второй сезон Hamster Kombat: чем удивят разработчики на этот раз

В соответствии с дорожной картой разработчиков, в 2025 году команда намерена создать отдельное приложение и внедрить платежные системы в структуру проекта, сообщил портал Bits Media.

Они рассчитывают использовать доходы от рекламы для выкупа токенов с целью их дальнейшего распространения, а также собираются внедрить в экосистему невзаимозаменяемые токены (NFT) в качестве внутриигровых активов.

«Мы планируем запустить второй сезон в ближайшие недели, который органично свяжет контент платформы с играми сторонних разработчиков», — заявили представители команды.

Кроме того, в следующем году Hamster Kombat планирует расширить свою аудиторию, запустив игру в новых регионах, а также представив веб-приложение для ПК и устройств на базе Apple и Android.

В декабре также будут введены кланы, что позволит играть группами. В январе появятся внутриигровые предметы, а в феврале будут запущены клановые соревнования.

Напомним, листинг Hamster Kombat начнется сегодня, 26 сентября, в 15:00 по московскому времени.

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