Экономист Беляев пояснил схему заработка на навязываемых банками кредитках

По словам экономиста Михаила Беляева, жители России научились комбинировать кредитные карты и накопительные счета в банках для получения дополнительного дохода. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что на сегодняшний день для россиян доступно два вида банковских вкладов – классический депозит и накопительный счет. В первом случае он открывается под неизменный процент и на определенный срок, в ходе которого пополнять счет или снимать с него деньги вкладчик не может, во втором клиент банка может в любой момент увеличивать объем вложений, однако в данном варианте банк в любой момент может в одностороннем порядке изменить процентную ставку.

По мнению эксперта, некоторые люди весьма ловко комбинируют накопительный счет с кредитными картами. Сегодня существуют кредитки, на которых действует период получения определенных сумм без уплаты процентов. И, когда беспроцентный период по кредитной карте подходит к концу, и человеку нужно погасить задолженность перед банком, то он снимает деньги с накопительного счета и кладет их на кредитку, оставаясь в итоге без долгов и с процентными начислениями по вкладу.

Он подчеркнул, что ряду представителей банковской сферы подобные действия граждан РФ не нравятся, называя это «потребительским экстремизмом», однако приклеиваемые ими другие ярлыки, которые к рыночной экономике не имеют никакого отношения.

Ранее он назвал краткосрочные банковские вклады наиболее выгодной инвестицией для граждан РФ.