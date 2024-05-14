Региональная субсидия поможет фермеру из Воскресенска увеличить поголовье скота

Воскресенка Тамара Федорова начала заниматься сельским хозяйством пять лет назад. За это время ей удалось увеличить стадо зааненских коз до 100 голов, а вскоре она планирует увеличить поголовье вдвое. В этом поможет региональная субсидия.

Тамара Федорова начала свой путь в сельскохозяйственной сфере в 2019 году, когда купила четырех зааненских коз — одну из самых известных молочных пород. Вскоре она зарегистрировалась как руководитель животноводческой фермы, специализирующейся на разведении животных. Сейчас стадо из ста голов дает стабильный надой: около 80 литров молока в сутки. Полученный продукт отправляется на сыроварню для изготовления сыра, творога, йогурта. Воскресенка производит их сама.

В рамках субсидии владельцу фермерского хозяйства возмещают часть затрат на выращивание животных. Это также поможет стимулировать маточное поголовье овец и коз, и увеличить производство продуктов для округа. Тамара Федорова надеется получить помощь от региона в виде субсидии в ближайшее время.