Рейтинговое агентство спрогнозировало снижение ВВП США после введения пошлин

Введение торговых тарифов на иностранную продукцию в США приведет к снижению внутреннего валового продукта в стране и повышенной инфляции. Такой прогноз сделало международное агентство Fitch Ratings.

По нововведениям, которые были сделаны администрацией Трампа, базовые таможенные тарифы для иностранной продукции составляют 10%. При этом для некоторых государств они заметно выше. По утверждению экспертов, таким образом Соединенные Штаты вернулись к уровню пошлин 1909 года. Все это, с точки зрения аналитиков, приведет к негативным последствиям для самой Америки.

По мнению экспертов, теперь в США заметно повышается возможность наступления рецессии. У Федеральной резервной системы будут связаны руки для снижения процентных ставок. Рост ВВП в стране снизится. До этого по прогнозу он должен был вырасти на 1,7% на протяжении 2025 года. Теперь оценки становятся более пессимистичными.

Агентство добавило, что в США вырастут потребительские цены, а корпоративные прибыли, наоборот, упадут. На инвестиции в экономику начнет негативно влиять политическая неопределенность.

Ранее глава ВТО Оконджо-Ивеала предупредила, что после введения таможенных пошлин в США возникает риск начала тарифной войны. Все это скажется на мировой торговле, уже в 2025 году ее объем может сократиться на 1%.