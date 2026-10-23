Звезда «Громовых» Тарханова показала фото с мамой

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Фотография была сделана после музыкального вечера в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

«Музыкальный вечер с мамой», — подписала снимок артистка.

Алена Владимировна, мама Глафиры, работала в театре кукол, а позже окончила психологический факультет МГУ. Она воспитала троих детей — Глафиру, Иларию и Мирона. Именно мама оказала большое влияние на взгляды актрисы на материнство и роды.

В семье Тархановых младшие брат и сестра Глафиры появились на свет дома с помощью повивальной бабки. Позже сама актриса тоже выбрала домашние роды. Всего у Глафиры пятеро детей.

Ранее Глафира Тарханова поделилась редким снимком с мужем.