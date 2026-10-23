Звезда «Громовых» Тарханова показала фото с мамой
lady.mail: 42-летняя Глафира Тарханова опубликовала редкий снимок с мамой
Фото: [соцсети]
42-летняя звезда сериала «Громовы» Глафира Тарханова поделилась редким снимком с мамой Аленой Владимировной, сообщает Леди.Mail.
Фото: [соцсети]
Фотография была сделана после музыкального вечера в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.
«Музыкальный вечер с мамой», — подписала снимок артистка.
Алена Владимировна, мама Глафиры, работала в театре кукол, а позже окончила психологический факультет МГУ. Она воспитала троих детей — Глафиру, Иларию и Мирона. Именно мама оказала большое влияние на взгляды актрисы на материнство и роды.
В семье Тархановых младшие брат и сестра Глафиры появились на свет дома с помощью повивальной бабки. Позже сама актриса тоже выбрала домашние роды. Всего у Глафиры пятеро детей.
Ранее Глафира Тарханова поделилась редким снимком с мужем.