Омбудсмен Подмосковья разъяснила порядок получения налоговых уведомлений в случае нахождения в стационаре

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок получения налоговых уведомлений в случае нахождения в стационаре. С таким вопросом к ней обратилась жительница Электростали, чья тетя в связи с психическим заболеванием находится в социальном учреждении, но при этом является собственником квартиры и гаража.

Фаевская сообщила, что если налогоплательщик зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации, налоговое уведомление направляется в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах.

Если в электронной форме уведомление передать нельзя, его направляют по почте заказным письмом. Оно считается полученным по истечении шести дней с даты направления.

Также налогоплательщик может самостоятельно получить налоговое уведомление в бумажном виде под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ, подав соответствующее заявление.

Не лишенные дееспособности налогоплательщики, пребывающие в стационарных организациях социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами, могут получить налоговое уведомление в электронном виде через личный кабинет, по почте или выдать доверенность — ее может удостоверить не только нотариус, но и руководитель стационарной организации.

Если же лицо является недееспособным и у него не назначен опекун — физическое лицо, то исполнение обязанностей опекуна возлагается на организацию, где находится налогоплательщик. В этом случае получение налогового уведомления и исполнение обязанности по уплате налогов за счет средств этого недееспособного лица осуществляет опекун.