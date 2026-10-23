Сын Юлианны Карауловой устроил истерику из-за отмены дополнительных занятий по арифметике

38-летняя певица Юлианна Караулова поделилась забавной историей о своем пятилетнем сыне, сообщает «Пятый канал». Оказалось, что мальчик настолько любит арифметику, что устроил настоящую истерику, когда мама решила отменить дополнительные занятия.

По словам артистки, она убрала уроки математики из расписания сына, но ребенок потребовал вернуть их обратно. В итоге певице пришлось согласиться.

Для пятилетнего возраста такое рвение к арифметике — редкость. Юлианна с юмором отнеслась к ситуации, отметив, что сын сам настоял на продолжении занятий.

Помимо материнских забот, у Карауловой есть и радостные планы на личную жизнь. Певица уже девять лет состоит в браке с саунд-продюсером Андреем Черным. Пара решила устроить масштабную свадьбу в следующем году.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва вышла в свет с сыном от телеведущего Дмитрия Диброва.