Сын Юлианны Карауловой устроил истерику из-за отмены дополнительных занятий по арифметике

5-tv.ru: пятилетний сын Карауловой закатил истерику из-за отмены арифметики

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

38-летняя певица Юлианна Караулова поделилась забавной историей о своем пятилетнем сыне, сообщает «Пятый канал». Оказалось, что мальчик настолько любит арифметику, что устроил настоящую истерику, когда мама решила отменить дополнительные занятия.

По словам артистки, она убрала уроки математики из расписания сына, но ребенок потребовал вернуть их обратно. В итоге певице пришлось согласиться.

Для пятилетнего возраста такое рвение к арифметике — редкость. Юлианна с юмором отнеслась к ситуации, отметив, что сын сам настоял на продолжении занятий.

Помимо материнских забот, у Карауловой есть и радостные планы на личную жизнь. Певица уже девять лет состоит в браке с саунд-продюсером Андреем Черным. Пара решила устроить масштабную свадьбу в следующем году.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва вышла в свет с сыном от телеведущего Дмитрия Диброва.

Актуально

Читайте также

Глюкоза вновь удивила фанатов смелым образом в полупрозрачном платье

Глюкоза вновь удивила фанатов смелым образом в полупрозрачном платье

Бузова рассказала о реакции врача на состояние ее ноги

Бузова рассказала о реакции врача на состояние ее ноги

В Сети обсуждают фигуру 51-летнего Леонардо Ди Каприо, отдыхавшего на Гавайях

В Сети обсуждают фигуру 51-летнего Леонардо Ди Каприо, отдыхавшего на Гавайях

Футболист «Динамо» Даниил Винтер погиб в ДТП

Футболист «Динамо» Даниил Винтер погиб в ДТП

Круз Бекхэм показал возлюбленную, которая старше его на 10 лет, в бикини

Круз Бекхэм показал возлюбленную, которая старше его на 10 лет, в бикини

Юлия Савичева объявила о разводе после 12 лет брака

Юлия Савичева объявила о разводе после 12 лет брака

Гарифуллина и Воробьев устроили модную съемку перед зеркалом в отеле

Гарифуллина и Воробьев устроили модную съемку перед зеркалом в отеле

Беременной Решетовой пришлось лечь под капельницу

Беременной Решетовой пришлось лечь под капельницу

«Беспринципно использованная дочка»: Катя Гордон высказалась об интервью Собчак с Самойловой

«Беспринципно использованная дочка»: Катя Гордон высказалась об интервью Собчак с Самойловой

«Не имею отношения к этому»: Волочкова прокомментировала приступ у экс-супруга

«Не имею отношения к этому»: Волочкова прокомментировала приступ у экс-супруга

Откровения брата принцессы Дианы нанесли последний удар по отношениям Карла III и Камиллы

Откровения брата принцессы Дианы нанесли последний удар по отношениям Карла III и Камиллы

«Стою просто с краюшку»: Пригожин признался, что спокойно принял статус интернет-мема

«Стою просто с краюшку»: Пригожин признался, что спокойно принял статус интернет-мема

Добавьте mosregtoday.ru в избранное